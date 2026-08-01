Dokumentation
Der Traum vom Süden - Exotische Pflanzen in Österreich
Das Land, wo die Zitronen blühen, rückt näher. Der Klimawandel ermöglicht es auch österreichischen Bauern, Südfrüchte anzupflanzen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.08.2026
- 18:35 - 18:45 Uhr
In Kärnten gibt es bereits einen erfolgreichen Zitronenbauern und auf Versuchsanlagen im niederösterreichischen Marchfeld werden exotische Pflanzen - wie das südamerikanische Amaranth-Getreide - gezielt auf das Klima der Zukunft hin gezüchtet. Der Hintergrund: In den letzten hundert Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Österreich um zwei Grad gestiegen; das klingt nicht nach allzu viel, hat aber dramatische Auswirkungen auf die Umwelt.
Ein Film von Robert Styblo
Bearbeitung: Hans Hrabal