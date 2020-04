Der Traum vom Süden - Exotische Pflanzen in Österreich

In Kärnten gibt es bereits einen erfolgreichen Zitronenbauern und auf Versuchsanlagen im niederösterreichischen Marchfeld werden exotische Pflanzen - wie das südamerikanische Amaranth-Getreide - gezielt auf das Klima der Zukunft hin gezüchtet. Der Hintergrund: In den letzten hundert Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Österreich um zwei Grad gestiegen; das klingt nicht nach allzu viel, hat aber dramatische Auswirkungen auf die Umwelt.