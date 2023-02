Der Tagliamento - Leben am wilden Fluss

Sandra Gfeller und Mattia Marangone bauen Sanddorn an, der früher typisch für Friaul-Julisch-Venetien war, zwischenzeitlich aber fast in Vergessenheit geraten ist. Der Fischer Daniele Ciprian liebt das idyllische Naturschutzgebiet um die Stella – einen kleinen Fluss im Umfeld des Tagliamento.



Die traumhafte Landschaft hat schon den Schriftsteller Ernest Hemingway zu seinem Roman "Across the River and into the Trees" – "Über den Fluss und in die Wälder" - inspiriert. Besonders stolz ist Daniele Ciprian, dass sein Großvater zu Hemingways Freunden gezählt hat. Gern ist auch der Autor in diese Gegend gekommen, um hier zu fischen.



Etwa 80 Prozent unserer Tierarten und 30 Prozent unserer Pflanzenarten kommen in den ungezähmten Flusslandschaften vor. Aber auch der Tagliamento ist überall dort gefährdet, wo sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Raumbedarf des Flusses und dem Raumbedarf der Menschen entwickelt hat. Hier gilt es, sorgsam auf ein gesundes Gleichgewicht zu achten, sodass der Tagliamento seine Ursprünglichkeit bewahren kann.