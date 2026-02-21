Hauptnavigation

  4. Der Schatz aus der Tiefe - Heilendes Wasser im Gasteinertal
Das Bild zeigt eine Ansicht des Gasteinertals in Österreich, mit einem Fokus auf mehrere große Gebäude, die in einer bergigen Umgebung errichtet sind. Im Vordergrund sind dichte, grüne Bäume sichtbar, während im Hintergrund die bewaldeten Hänge der Berge aufsteigen. Die Gebäude sind mehrstöckig und haben eine historisch anmutende Architektur, wobei viele von ihnen gelb gestrichen sind. Einige Dächer sind mit Schindeln gedeckt, und es gibt besondere architektonische Details wie Balkone. Das Wetter scheint schön zu sein, mit blauem Himmel und einigen weißen, fluffigen Wolken. Die Szene vermittelt einen Eindruck von Erholung und Natur, passend zu den Informationen über die heilenden Eigenschaften des Wassers im Gasteinertal, das auch zur Energiegewinnung genutzt wird.

Dokumentation

Der Schatz aus der Tiefe - Heilendes Wasser im Gasteinertal

Es ist ein Schatz, der wohl mehr Wert ist als alles Gold und Silber dieser Erde - das heilende Wasser im Gasteinertal.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.04.2026
11:45 - 12:10 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Seit Menschengedenken sprudelt das radonhältige Thermalwasser in Bad Gastein aus dem Berg und hat die Menschen, das Tal und seine Geschichte wohl noch bleibender geprägt als der Gold- und Silberbergbau vergangener Jahrhunderte.

Das Bild zeigt eine Unterwassertherapie in einem modernen Therapiebereich, vermutlich in der Alpentherme Gastein. Im Vordergrund sind vier Personen zu sehen, die im Wasser stehen. Zwei Frauen haben ihre Hände über der Wasseroberfläche, während eine dritte Frau sich mit einem Kameraequipment auf die Gruppe konzentriert. Eine Mitarbeiterin steht am Rand des Therapiebereichs und weist mit den Händen auf Anweisungen hin. Die Wände sind in hellen Fliesen gehalten, und es sind einige Ausstattungsgegenstände wie Sitze und Therapiegeräte sichtbar. Der Raum strahlt eine ruhige und therapeutische Atmosphäre aus.
Unterwassertherapie Alpentherme.
Quelle: Landesstudio Salzburg

Nicht nur Schmerzpatienten schätzen das Gasteiner Thermalwasser und das Heilklima im Gasteiner Heilstollen. Auch Menschen die gesund bleiben wollen, haben längst die Heilkraft dieses besonderen Wassers für sich entdeckt.

Übrigens: Die heißen Quellen werden auch zur Energiegewinnung genutzt. Den Weg des heilenden Wassers von Gastein ins 21. Jahrhundert - das alles zeigt das Erlebnis Österreich und gibt somit vielschichtige Einblicke hinter die Kulissen eines modernen Kurbetriebs im Gasteinertal.

Eine Dokumentation von Karin Meyer-Smejkal

