Dokumentation
Der Schatz aus der Tiefe - Heilendes Wasser im Gasteinertal
Es ist ein Schatz, der wohl mehr Wert ist als alles Gold und Silber dieser Erde - das heilende Wasser im Gasteinertal.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 02.04.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Seit Menschengedenken sprudelt das radonhältige Thermalwasser in Bad Gastein aus dem Berg und hat die Menschen, das Tal und seine Geschichte wohl noch bleibender geprägt als der Gold- und Silberbergbau vergangener Jahrhunderte.
Nicht nur Schmerzpatienten schätzen das Gasteiner Thermalwasser und das Heilklima im Gasteiner Heilstollen. Auch Menschen die gesund bleiben wollen, haben längst die Heilkraft dieses besonderen Wassers für sich entdeckt.
Übrigens: Die heißen Quellen werden auch zur Energiegewinnung genutzt. Den Weg des heilenden Wassers von Gastein ins 21. Jahrhundert - das alles zeigt das Erlebnis Österreich und gibt somit vielschichtige Einblicke hinter die Kulissen eines modernen Kurbetriebs im Gasteinertal.
Eine Dokumentation von Karin Meyer-Smejkal