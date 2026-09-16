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Mehrere Personen in historischen Kostümen vor Bergkulisse

Dokumentation

Der Loser - Mein Zauberberg

Die hohen Gipfel der Welt wurden von großen Dichtern beschrieben und besungen - der Loser wurde sogar von einer Kaiserin gepriesen: Kaiserin Elisabeth widmete dem 1.839 Meter hohen Berg ihr "Loserlied".

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Natur-Doku

Natur

Doch auch viele österreichische Schriftsteller, die in Altaussee ihre Sommerfrische verbrachten, waren fasziniert von ihm. Präsentiert wird "Der Loser - Mein Zauberberg" - ein Film von Lutz Maurer - von Cornelius Obonya.

Mehrere Personen in historischen Kostümen und Kuh vor Bergkulisse
DarstellerInnen der Sisi-Bergtour: Berführer Alois Grieshofer (Werner Grieshofer), Sisi (Renate Anton), Gräfin Maelat (Helga Rastl), Sisi's Schwester Sophie (Claudia Herreiter).
Quelle: ORF/Paul Sodamin

Die Dokumentation von Lutz Maurer erzählt ausführlich von den Besteigungen des markanten Loser-Gipfels durch Kaiserin Elisabeth, die ja nicht nur eine waghalsige Reiterin, sondern auch eine große Bergfreundin gewesen ist.
Von Ischl aus hatte sie einst zahlreiche Bergtouren im Salzkammergut unternommen, jedem Berg ein Gedicht gewidmet. Es sind keine literarischen Kunstwerke, verleiten oft zum Schmunzeln, berühren aber als Spiegelbilder einer unglücklichen Frau. Dem Loser widmete "Sisi" auch ihr "Loserlied".

Der Berg faszinierte aber auch die vielen österreichischen Schriftsteller, die in Altaussee ihre Sommerfrische verbrachten. Vor allem einen, der in seiner Jugend auch ein passionierter Bergsteiger gewesen war und in zahlreichen Tagebucheintragungen von Loser-Touren berichtete: Arthur Schnitzler.

Eine Dokumentation von Lutz Maurer
Moderation: Cornelius Obonya

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