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Bach/Fluss im Waldgebiet

Dokumentation

Der Harz - Felsenreich und Wasserwelten

Deutschlands einzige Katzenarten jagen auf den Wiesen und in den Wäldern des Harzes. Die Wildkatze, die leicht mit einer Hauskatze verwechselt werden kann, war aus vielen Regionen Deutschlands verschwunden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.06.2026
15:30 - 16:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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Natur-Doku

Natur

Durch die Mischung aus dichten Wäldern, mit Verstecken für den Katzennachwuchs, und Wiesen für die Mäusejagd, konnte die Wildkatze in der Harzregion überleben.

Der Luchs war in ganz Deutschland ausgerottet. Im Nationalpark Harz wurden erstmalig wieder Tiere in die Freiheit entlassen. Von 2000 bis 2006 waren es 24 Luchse. Seit 2002 gibt es regelmäßig Nachwuchs im Harz. Inzwischen leben hier die meisten Luchse Deutschlands - etwa 55 Erwachsene und 35 Jungtiere. Einige tragen ein Sendehalsband. Die Forscher des Luchsprojekts wollen herausbekommen, wie die Katzen ihren Lebensraum nutzen und vor allem wie sie sich ausbreiten.

Luchs und Wildkatze - beide Katzenarten besiedeln, vom Harz ausgehend wieder ihre angestammten Lebensräume. Das braucht Zeit. Die größte Gefahr für die Tiere dabei sind die zahlreichen Straßen und Autobahnen, die Deutschlands Landschaften zerschneiden.

Die zweite Folge beginnt im milden Sommer und endet im Winter. Mehr als zwei Jahre war Tierfilmer Uwe Anders im Harz unterwegs. Es entstanden einzigartige Aufnahmen von überfluteten Wäldern, zauberhaften Schneelandschaften und den heimlichen Harzbewohnern, wie Luchs, Wildkatze, Tannenhäher und Mufflon sowie vielen weiteren Überraschungen, die die Natur im Harz bereithält.

Teil 1

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