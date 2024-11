Der Dachstein - Ansichten vom Ewigen Eis

Gipfelsieg am Morgen nach Aufstieg in der Nacht – ein beeindruckendes Erlebnis auf dem Dachsteingletscher.

Quelle: ORF / WOLFGANG SCHERZ / Michael Guergerl

Wir begleiten den Historiker und Bergführer Josef Hasitschka und seinen Freund, den Geologen und Hochgebirgsforscher Manfred Buchroithner bei ihrer Spurensuche. Die beiden tauchen tief ein in die faszinierenden Geheimnisse des schmelzenden Naturjuwels. Wir finden Gletscherschliffe mit Kuhtrittmuscheln, bemerkenswerte Relikte der Entstehungszeit der Berge. Wir erkunden Höhlen und Karrenfelder, verborgene Schächte und verlandete Gletscherseen. Und wir erleben den Rückgang des Gletschers seit seiner Darstellung durch Friedrich Simony im Jahr 1840 in vielen Bildern und Fotos.



Aber nicht nur die Geheimnisse, die der schwindende Gletscher frei gibt, zeichnet die Dokumentation aus, sondern ebenso der Fokus auf die menschliche Seite, den Forscherdrang, den die Faszination des "Ewigen Eises" immer wieder beflügelt hat. Was treibt die Forscher an? Was begeistert und interessiert sie? Auch die Zukunft der Regionen und ihrer Gletscher wird in der Doku thematisiert. Welche Ausblicke gibt es für die Menschen und den Tourismus?



"Der Dachstein - Ansichten aus dem ewigen Eis" - ein besonders eindrucksvolles "Land der Berge", das durch phantastische Naturaufnahmen ebenso besticht wie durch liebevoll inszenierte Reenactments.