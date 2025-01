Der Adlerweg - Wandern in Tirol

Was haben Ludwig Ganghofers Jagdparadies, das Schloss Ambras und seine Ritterrüstungen, die einzigartige Fauna an den Quellen der Isar, die Kletterer in den Schleierwasserfällen und die Festung Kufstein gemeinsam? Sie liegen am "Adlerweg". Der Name dieses Wanderwegs quer durch Tirol ist ein Verweis auf die optische Erscheinung der Route. Legt man den Schatten des Wappentiers der Tiroler Landesfahne auf die Landkarte des gebirgigen Bundeslandes, so bilden die Flügel eines Adlers die Route dieses besonderen Tiroler Wanderweges.