Das Vulkanland - aus der Reihe "Ein Stück Österreich"

Die Oststeiermark hat eine Millionen Jahre alte Geschichte. Im Vulkanland formten Feuer und Wasser eine Landschaft, die bis heute prägt.

21.02.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Einst von einem Meer umgeben und durch Vulkane geformt, erstrecken sich nun sanfte Hügel mit Burgen, Schlössern und kraftvoller Natur - im Bild oben die weithin sichtbare Riegersburg.

Eine Schlossanlage und ein Ort an einer Straße gelegen von oben
Schloss Herberstein.
Quelle: ORF/splash productions GmbH

Diese Sendung erkundet diese faszinierende Region, in der altes Vulkangestein auf moderne, nachhaltige Konzepte trifft. Thermalwasser versorgt die Region mit Energie, während fruchtbare Vulkanerde eine reiche Landwirtschaft ermöglicht.

Unternehmer wie Gernot Deutsch und Landwirt Manfred Hohensinner zeigen, wie Tradition und Innovation harmonieren. Mit Vulkanologe Ingomar Fritz erlebt man das Vulkanland aus der Luft, und bei Familie Nagl entdeckt man die tiefe Verbindung von Land, Tradition und dem einzigartigen Kürbiskernöl.

Ein Film von Daniela Drucks.

