Das Salzkammergut – Berge, Seen und kaiserliches Flair
Östlich von Salzburg liegt eine kleine Region mit einer außergewöhnlichen Geschichte: das Salzkammergut. Über Jahrhunderte war der Kulturraum Privatbesitz der Kaiserfamilie von Österreich.
Die großen Salzvorkommen nördlich des mächtigen Dachsteingebirges brachten ihr Reichtum. Besondere Traditionen und eine eigene Mentalität erwuchsen aus dieser langen Abgeschiedenheit und charakterisieren den Landstrich noch heute – genauso wie seine grandiose Natur.