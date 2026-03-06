Hauptnavigation

  Das Salzkammergut – Berge, Seen und kaiserliches Flair
Das Salzkammergut – Berge, Seen und kaiserliches Flair

Östlich von Salzburg liegt eine kleine Region mit einer außergewöhnlichen Geschichte: das Salzkammergut. Über Jahrhunderte war der Kulturraum Privatbesitz der Kaiserfamilie von Österreich.

Datum:
12.04.2026
14:00 - 15:30 Uhr

Die großen Salzvorkommen nördlich des mächtigen Dachsteingebirges brachten ihr Reichtum. Besondere Traditionen und eine eigene Mentalität erwuchsen aus dieser langen Abgeschiedenheit und charakterisieren den Landstrich noch heute – genauso wie seine grandiose Natur.

