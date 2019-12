Das Salzkammergut - Hohe Berge, klare Seen, weißes Gold

Die Region beherbergt viele der bekanntesten Seen Österreichs. Darunter finden sich weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannte Seen wie der Hallstätter See mit seinen malerischen Orten, der Traunsee mit der Fernsehkulisse des Schloss Orth oder auch der Attersee, der durch seine enorme Tiefe mehr Wasser fasst als zum Beispiel der deutlich größere Chiemsee.

Brauchtum und Tradition spiegeln sich im farbenprächtigen Narzissenfest wieder, das im steirischen Salzkammergut jährlich Tausende Menschen begeistert. Genauso wie der seit Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindende Vogelfang, der auf der UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes steht.

Diese geschichtsträchtige Landschaft, voller Naturjuwele, die Menschen aus aller Welt anzieht, macht das Salzkammergut zu einem unvergleichlichen Flecken Erde.