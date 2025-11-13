Dokumentation
Das Raabtal - Ein Tal, ein Fluss
Die Dokumentation begibt sich auf eine Reise durch dieses malerische Naturjuwel, in dem sich neben einer unberührten Flora und Fauna auch einzigartige Kulturschätze verbergen.
Die filmische Entdeckungsreise zeigt das Tal in seiner vollen Pracht und gibt Einblicke in die Welt der Menschen, die dort leben.
Von urtümlichem Handwerk bis hin zur innovativen Landwirtschaft zeichnet die Dokumentation ein buntes Bild von diesem einzigartigen Flusstal.
Ein Film von Alfred Ninaus.