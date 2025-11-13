Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine idyllische Naturszene im Raabtal, wie es in der Dokumentation beschrieben wird. Im Vordergrund verläuft ein ruhiger, leicht nebelverhangener Fluss, der die umgebende Landschaft widerspiegelt. Langgestreckte, teilweise verwitterte Baumstämme ragen aus dem Wasser, und ihre Schatten sind auf der Oberfläche zu sehen. Auf der linken Seite sind einige frische grüne Blätter sichtbar, die einen Kontrast zur dunkleren Farbpalette der Bäume und des Wassers bilden. Im Hintergrund sind dichte Baumreihe sichtbar, die die Szenerie umrahmen. Am Himmel ist die Sonne zu sehen, die durch einige Wolken hindurchscheint und das gesamte Bild in sanftes Licht taucht. Der gesamte Eindruck des Bildes vermittelt eine ruhige und friedliche Atmosphäre, die die unberührte Natur des Raabtals hervorhebt.

Das Raabtal - Ein Tal, ein Fluss

Die Dokumentation begibt sich auf eine Reise durch dieses malerische Naturjuwel, in dem sich neben einer unberührten Flora und Fauna auch einzigartige Kulturschätze verbergen.

Sendetermin
13.11.2025
12:00 - 12:25 Uhr

Das Bild zeigt eine malerische Landschaft des Raabtals in Österreich. Im Vordergrund ist ein ruhiger, seeähnlicher Fluss mit einer leicht spiegelnden Oberfläche zu sehen. Ans Ufer des Flusses schließen sich Bäume und Sträucher an, darunter einige hohle, lichte Baumwurzeln, die aus dem Wasser ragen. Die gesamte Szenerie wird von üppigen, grünen Feldern umgeben, die sich bis zum Horizont erstrecken. Die teilweise unterschiedlichen Grüntöne der Wiesen und Felder verleihen der Landschaft Lebendigkeit. Im Hintergrund erhebt sich ein bewaldeter Hügel, der in sanften Wellen verläuft. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit einigen Lichtstrahlen, die durch die Wolken blitzen. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von unberührter Natur und ländlicher Idylle.
Das Raabtal
Quelle: Ranfilm

Die filmische Entdeckungsreise zeigt das Tal in seiner vollen Pracht und gibt Einblicke in die Welt der Menschen, die dort leben.

Von urtümlichem Handwerk bis hin zur innovativen Landwirtschaft zeichnet die Dokumentation ein buntes Bild von diesem einzigartigen Flusstal.

Ein Film von Alfred Ninaus.

