Jausenstation Wiesle.

Quelle: MATHEA FILM

Eine von ihnen ist die traditionsbewusste Wirtin Adolfine Pirpamer. In Niederthai hat auch Steffi Falkner ihre neue Heimat gefunden. Wo sie heute lebt, gibt es weder Post noch Supermarkt – doch die gebürtige Deutsche hat sich längst eingelebt.



Der junge Hüttenwirt Fabio Riml präsentiert auf der Jausenstation Wiesle sein einfaches, regionales Konzept. Sportlich wird es beim Eisklettern, spektakulär bei der Schneeräumung am Timmelsjoch, wo meterhohe Schneemassen bewältigt werden. Die Produktion zeigt eindrucksvoll, wie die Menschen hier zwischen Ruhe, Tradition und Naturverbundenheit ihren Alltag meistern.



Eine Dokumentation von Mathea Holaus und Stephanie Sagstetter.