Das Genie der Natur (1/3) - Die Magie der Bewegung

Obwohl vollkommen trocken, haften Gecko-Füsse sehr gut an allen Arten von Oberflächen. Dies wird durch die "Van der Waals"-Kräfte möglich, die Anziehungskräfte zwischen Molekülen. Die Härchen an den Füssen der Geckos sind so fein, dass sie diese Kräfte ausnützen können.

Quelle: ORF/MR-Film

Seit vier Milliarden Jahren existiert unser Planet. In dieser Zeit hat die Natur unzählige Antworten auf die Herausforderungen des Lebens gefunden - wie man sich am besten fortbewegt, an Nahrung kommt, Partner findet und sich an Extreme aller Art anpasst. Zu Anfang waren auch wir Menschen nur Teil der atemberaubenden Artenvielfalt, doch dann verhalf uns unser großes Gehirn zu einer Sonderstellung: Als einzige Spezies mussten wir uns nicht länger an die Natur anpassen, sondern formten sie nach unseren Bedürfnissen. Technik war das Werkzeug dafür - und das oft im Widerspruch zur Natur.



Je weiter wir uns von der Natur entfremdeten, umso erfolgreicher wurden wir - auf Kosten unseres Planeten. Doch jetzt beginnen wir die Natur mit neuen Augen zu sehen. Zu Beginn des dritten Jahrtausends stehen wir am Anfang einer Revolution. "Bionik" ist das Zauberwort - eine Denkweise, die erstmals Natur und Technik zusammenführt. Draußen in der Wildnis ist fast jedes unserer technischen Probleme bereits gelöst - wir müssen nur hinsehen. Und lernen, das Genie der Natur richtig zu erkennen.