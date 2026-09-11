Das Almtal - Mächtige Berge, klares Wasser und faszinierende Wildtiere

Die Energie des Almflusses wird besonders intensiv genutzt. Neben zahlreichen Sägewerken treibt das Wasser auf einer Fließstrecke von 45 km bis zur Einmündung in die Traun 48 Kleinkraftwerke an. Es ist damit die vergleichsweise dichteste Kraftwerks-Strecke unter Österreichs Flüssen. Hunderte Haushalte werden so mit Strom versorgt. Helmut Neubacher hat sich seine kleine Säge mit einem eigenen Kraftwerk selbst gebaut. 8 Meter ist sein hölzernes Wasserrad groß und damit das größte Österreichs. Neben der Pyhrn-Eisenwurzen spielte auch an der Alm die Sensenerzeugung zur Zeit der Donaumonarchie eine entscheidende Rolle: Noch können die schweren Hämmer im Sensenmuseum Geyerhammer bewundert werden.