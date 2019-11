Das Almtal - Mächtige Berge, klares Wasser und faszinierende Wildtiere

Kühl, sauber und glasklar steigt Wasser aus unzähligen Quellen des Seebodens auf und nährt damit den Almsee. Forellen und Saiblinge entwickeln sich hier prächtig zur Freude der Fischer. Mit der Unterwasserkamera gelingt ein Blick in den Fischkalter, der unter der Fischerhütte am See in ein paar Metern Tiefe verankert ist. Bei Grünau liegen die Fischteiche mit den Jungfischen des Forellenhofes. In der Küche werden die ausgewachsenen Forellen zu kulinarischen Leckerbissen veredelt.