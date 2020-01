Böhmen - Land der hundert Teiche

Beim Ausfischen!

Quelle: ORF/Sciencevision/Jiri Petr

Die Geschichte dieser einzigartigen Region begann mit einem Fisch, dem Karpfen. Die Römer führten die ursprünglich asiatische Art einst nach Europa ein, wo sie die Seen und Flüsse des Donauraums besiedelte. Mönche brachten den Karpfen erstmals im 12. Jahrhundert von der Donau hierher, denn seit jeher war der Karpfen ein beliebter Speisefisch, in den Stiftsküchen galt er als bevorzugte Fastenspeise. Da die Karpfen auch in Gewässern mit niedrigem Sauerstoffgehalt zurechtkommen, waren sie wie geschaffen für die Zucht in seichten Teichen. So begannen die Mönche damit, die ersten kleinen Fischteiche rund um ihre Klöster anzulegen. In der Folge wurden diese Gebiete in mühevoller Handarbeit immer weiter vergrößert. Heute liegen zwischen den Metropolen Wien und Prag an die 500 Fischteiche im Norden von Trebon und Cesky Krumlov, dem ehemaligen Krumau. Es ist das größte für die Karpfenzucht genutzte Teichgebiet Mitteleuropas.