Big Bend - Amerikas wildeste Grenze

Amerikanischer Schwarzbär (Ursus americanus) - in der Baby-Version

Quelle: ORF/Crossing the Line Productions/Lee Hoy

Geschätzt ein Dutzend Schwarzbären haben heute ein fixes Revier im Big Bend - eine Erfolgsgeschichte. Sehr zum Leidwesen der heimischen Eichelspechte. Sie legen in mühsamer Kleinarbeit Vorräte für den Winter an, indem sie Hunderte Eicheln und Nüsse in passgenaue Löcher stopfen, die sie aus dem "Vorratsbaum" im Herzen ihres Reviers schlagen.



Schwarzbären sind jedoch gute Kletterer und machen vor dem reich gedeckten Tisch in schwindelnder Höhe nicht Halt. Sie balancieren auf dünnen Ästen, um auch noch die entlegensten Eicheln aus den Löchern zu stehlen. Die neue "Universum"-Produktion bildet das raue Land in seinen eher unvermuteten Facetten ab. Klischee-Vorstellungen von der Wüste zu verstärken, war nicht das Ziel: "Wir wollten versuchen, etwas anderes zu machen", sagt Regisseur John Murray. Im Fokus stand stärker die atmosphärische Sanftheit und stille Schönheit dieses Lebensraumes als die Härte der Landschaft und die rauen Lebensbedingungen.