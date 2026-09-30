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Ein Bergpanorama in der Ferne, im Vordergrund ist ein teilweise gefrorener Bergsee zu sehen.

Dokumentation

Bergwetter – Bedrohliche Urgewalten

Lawinen, Felsstürze, Murgänge – das Bergwetter hat eine Zerstörungskraft, die ganze Lebensräume vernichten und über Leben und Tod entscheiden kann.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2026
21:05 - 21:55 Uhr
Ton
AD

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Natur-Doku

Natur

SRF-Meterologe Thomas Bucheli und Sebastian Weber von ServusTV erforschen in der zweiten Folge die bedrohliche Seite des Bergwetters.

Auf der einen Seite ermöglicht das Bergwetter ein Leben in Fülle: Sichere Energieversorgung und Tourismusparadiese sorgen für Wohlstand in den Alpen. Zum anderen hat es eine beachtliche Zerstörungsgewalt. Dazu gehören Murgänge, Lawinen, Überschwemmungen oder zunehmend Felsstürze genauso, wie die Gefahr des Blitztodes.

Das Bergwetter beeinflusst aber nicht nur Alpenbewohnerinnen und -bewohner. Viele Europäerinnen und Europäer sind von den Wetterphänomenen betroffen. 40 Prozent des europäischen Süsswassers stammt aus den Bergen. Der Rhein, die Donau, die Rhone oder der Po speisen sich aus Alpenwasser. Immer stärker leidet das Bergwetter unter dem veränderten Klima. Gletscher schmelzen, die Berge bröckeln, die Auswirkungen sind dramatisch. Forschende erläutern die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Hochwertige Wetteraufnahmen, 3D-Animationen und Zeitraffer verdeutlichen die Gefahren und Veränderungen.

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