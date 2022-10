Bergseen in Kärnten - Juwele der Alpen

Der Gradensee mit der idyllisch gelegenen Adolf-Noßberger-Hütte.

Quelle: ORF/GS Film

Vera Polaschek dokumentiert mit ihrer Kamera die Veränderungen im Hochgebirge, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden. Etwa am Blockgletscher des Gradensee oder auch am rasant abschmelzenden Pasterzengletscher am Großglockner, an dessen Gletscherzunge sich in den letzten Jahren ein neuer Bergsee gebildet hat. Bergseen sind auch empfindliche Ökosysteme und werden von Wissenschaftlern erforscht.



Mit den Folgen der Erderwärmung im Hochgebirge beschäftigt sich auch der Gewässerökologe Stephen Wickham von der Universität Salzburg. Mit seinem Team erforscht er die Veränderungen des Nahrungsangebotes in hochalpinen Gewässern in der Ankogelregion im Nationalpark Hohe Tauern und ihre Auswirkungen auf das Ökosystem in den Alpen.