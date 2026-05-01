Dokumentation
Berghütten in Gefahr
Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.05.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Die Berghütten der Alpen bieten Schutz und Verlässlichkeit, doch nun sind sie durch den Klimawandel selbst bedroht: Gletscher schwinden, Wasser wird knapp, Bergstürze bedrohen Gebäude und Wege.
Die Mutthornhütte im Berner Oberland ist die erste Hütte des Schweizer Alpenclubs, die aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Die alpine Infrastruktur ist verletzlich geworden und konfrontiert das Hüttenwesen mit zunehmenden Herausforderungen.
Es sind Orte, die seit Generationen für Schutz, Orientierung und Gemeinschaft stehen: die Berghütten des Schweizer Alpenclubs SAC. Doch die Klimaerwärmung verändert die Alpen rasch, Risiken und Gefahren tauchen auf und mit ihnen die Frage: sind die Hütten noch am richtigen Ort, braucht es sie noch?
Die Mutthornhütte im Berner Oberland musste 2021 von den Behörden geschlossen werden. Grund dafür sind instabile Felsmassen, die durch den tauenden Permafrost gelockert wurden. Die Hütte droht abzustürzen. Es hätte nicht viel gefehlt und die Mutthornhütte wäre als erste SAC-Hütte von der Landkarte verschwunden. Doch nun wird sie 900 Meter entfernt auf sicherem Grund durch einen Neubau ersetzt.
Ähnliches widerfuhr der Trift-Hütte: Hier traf eine Lawine das Gebäude, das mehr als 100 Jahre am gleichen Ort gestanden hatte. Das Abschmelzen des Gletschers hinterliess eine veränderte Topografie, die als Ursache für das Unglück gilt. Auch diese Hütte wird an einem anderen Ort neu gebaut.
Laut Studien des SAC ist ein Grossteil der Hütten vom Klimawandel betroffen. Sie stehen in einer hochsensiblen Landschaft. Da die Gletscher schwinden und der Schnee der Winters früher wegschmilzt, kämpfen viele mit Wassermangel. Auch die Tage der ikonischen Konkordia-Hütte, die hoch über dem Aletsch-Gletscher thront, sind voraussichtlich gezählt. Je weiter der Gletscher absinkt, desto länger wird der anstrengende Aufstieg zur Hütte. Mittlerweile sind es über 500 Stufen. Die Bauarbeiten zur Verlängerung Leiter, die alle paar Jahre fällig werden, kosten Hundertausende von Franken.
Für den SAC und die dazugehörigen Sektionen stellt sich die Frage, wieviel Geld man längerfristig investieren will und kann, um die nötigen Anpassungen umzusetzen. Zudem fragt sich, wie man die Klimaziele von Nettonull erreichen soll, wenn es immer mehr Touristen in die Höhe zieht und Helikopter sowohl für Bau als auch für Unterhalt der Hütten unverzichtbar bleiben.
Der Film erzählt nicht nur von Verlust und Risiken, sondern auch von Identität und Verantwortung: Wie sieht die Zukunft der SAC-Hütten aus – zwischen Nachhaltigkeit, Tourismus und der Tradition der hochalpinen Kultur? Wie könnten Hütten aussehen, wo könnten sie stehen, wenn Landschaft und Bergsport sich verändern? Mit eindrucksvollen Bildern, persönlichen Geschichten und wissenschaftlichen Fakten ist der Film auch ein Porträt der Schweizer Alpen in einer sich radikal verändernden Bergwelt.
Ein Film von Lisa Röösli.