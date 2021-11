Der Bergbrenner: Auf Schatzsuche im Nationalpark Berchtesgaden

Seit dem 17. Jahrhundert sendet die älteste Bergbrennerei Deutschlands ihre Wurzelgräber in abgelegene, hochalpine Gegenden, um dort seltene Pflanzen zu suchen: Gebirgsenzian, Meisterwurz, Bärwurz und Wacholder. Damals wie heute ersteigen die Männer mühsam mit ihren Holzhacken, Lederschürzen und Bergkrax'n auf dem Rücken Höhen um die 2000 Meter. Bei Wind und Wetter, in körperlicher Schwerst- und Handarbeit werden von Frühjahr bis Herbst die Schätze aus der Erde geborgen und der besondere Schnaps an Ort und Stelle unter einfachsten Bedingungen gebrannt.