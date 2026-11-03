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Schneeschuhwanderung im hinteren Bregenzerwald

Dokumentation

Berg und See in Eis und Schnee - Winteridylle in Österreich

Vom Arlberg über den Bodensee bis zum Neusiedlersee - Schnee und Eis verwandeln Berge, Täler und Flüsse in eine zauberhafte Winterlandschaft.

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Natur-Doku

Natur

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eine Kuh

Wunderbares Österreich

Wenig strahlt eine derart große Idylle aus wie ein frisch verschneiter Wald, Schneekristalle und Eisblumen. Die Dokumentation beinhaltet eine Reise durch das verschneite Österreich, zeigt die Tierwelt und besucht Menschen, die im Einklang mit dem Winterwetter leben und arbeiten.

Ein Film von Marion Flatz-Mäser.

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