Azorenhoch und Islandtief

Abschmelzen der Gletschermassen

Quelle: ORF/epo-film/Kurt Mayer

Der archaischen Wetterprognose steht als Gegenpart das in der Framstraße vor Spitzbergen kreuzende deutsche Forschungsschiff "Polarstern" gegenüber. Forschungsziel ist die Untersuchung der Auswirkungen der Klimaerwärmung auf den Golfstrom. Das Hollywood-Szenario dazu heißt "The Day after Tomorrow" und hat weltweit die Kinokassen zum Klingeln gebracht. Für "Universum" erzählen nun Mittel der Computeranimation vom realen Wetter in der Tiefsee. Die "digitale Kamera" dringt in ein unterseeisches Klimageschehen vor, das kein natürliches Auge erblicken kann. Während der dramatischen Suche nach einer in 2.000 Meter Tiefe verschollenen Klimasonde, konstatieren Meteorologen an Bord des Eisbrechers "Polarstern" eine für das Wetter in Europa kritische atlantische Druckverteilung. Der Tiefdruckwirbel erreicht die französische Küste - im europäischen Wetterzentrum Toulouse wird ein Krisenstab gebildet. Der Countdown für alpine Wetterkatastrophen läuft - am Ende werden sich mitten im Spätfrühjahr Schneemassen über die Alpen legen und Mensch und Tier in extreme Gefahr bringen.