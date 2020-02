Azoren - Tanz um den Vulkan

Corvo mit seiner mächtigen Kraterlandschaft ist die nord-westlichste Azoren-Insel.

Quelle: ORF/Erich Pröll Film

Einige wenige der riesigen Lavahöhlen sind für Besucher zugänglich, die meisten aber liegen versteckt und sind noch unberührt von Menschen. Manche haben hohe, glatte Gänge, die teils wie ein Autobahntunnel erscheinen, später aber als niedrige, enge Spalten enden, die nur am Bauch kriechend erreicht und begangen werden können. Sie zu erkunden und den Mikrokosmos der Lavahöhlen abzubilden, war eine Herausforderung für das Team. Regisseur Erich Pröll: "Kameras, niedrige Stative, Scheinwerfer, dies alles mussten wir in den Lavaberg bringen. In manchen Höhen ist alles nass, es tropft unaufhörlich und die Wurzeln der Bäume, die sich oben, an der Oberfläche, an die Lavadecke krallen, wachsen durch die Höhle weiter in den Untergrund. Es ist eine skurrile Fantasiewelt, schwer zu erkunden, aber märchenhaft schön."



Hunderte Meter, ja oft mehrere Kilometer erstrecken sich die gewaltigen Höhlenröhren über die Inseln. Sie verlaufen in Fließrichtung der einst flüssig-heißen Lava von den Vulkanen talwärts, und irgendwann gibt es den Punkt, wo der Höhlenschlund das Meer erreicht - ein Sammelplatz für Unterwassertiere. Im Scheinwerferlicht der Kameras nutzen Fische die Gelegenheit und stoßen in einen Garnelenschwarm. Muränen tauchen auf und vertilgen die Garnelen zu Hunderten. Große Rochen, Oktopusse und Bärenkrebse sind weitere Bewohner dieses düsteren Reichs ohne Tageslicht.