Australiens wilde Wälder

Abgeschieden vom Rest der Welt beherbergt Australien eine beeindruckende Vielfalt an außergewöhnlichen und wundersamen Lebewesen, die nirgendwo sonst auf der Erde zu finden sind.

D / CH / A
bis 21.12.2025

Von üppigen, tropischen Regenwäldern bis hin zu trockenen gigantischen Eukalyptuswäldern beheimaten die diversen Ökosysteme des Landes unzählige Arten, die alle ihre eigenen Besonderheiten haben.

Ganz gleich, ob es sich um die ungewöhnliche Anatomie des Schnabeltiers oder um die wilden Schreie des Tasmanischen Teufels handelt – die Kreaturen Australiens nutzen außergewöhnliche Anpassungsfähigkeiten, um nicht nur in den Tiefen des Waldes, sondern auch in allen anderen weiten und wilden Lebensräumen des Landes zu überleben.

