Dokumentation
Australiens wilde Küsten
Die ausgedehnte Küstenlinie Australiens ist eine der längsten der Welt und wird von über 8000 Inseln geschmückt, die über die umliegenden Meere verstreut sind.
Sie ist ein Naturparadies und Heimat einer einzigartigen Vielfalt an bizarren und faszinierenden Lebewesen, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind – wie das flinke Wallaby, die tanzende Pfauenspinne oder die schillernde Riesensepia.
Von unberührten Buchten und lebhaften Korallenriffen bis hin zu Küstendünen ist Australiens Küste Schauplatz von epischen Tierwanderungen, eindrucksvollen Paarungsritualen und spannenden Kämpfen zwischen Raubtier und Beute.