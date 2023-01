Aufregende Wasserwelten - Die Bergseen von Kärnten

Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Wasserspeicher oder Orte der Erholung - die Bergseen von Kärnten sind ein Naturjuwel.

Quelle: ORF/GS Film

Am Ausläufer der Pasterze am Großglockner lässt sich seit einigen Jahren beobachten, wie ein Bergsee durch das Abschmelzen eines Gletschers entsteht und rasch an Fläche und Volumen zunimmt. Seit 2017 untersuchen Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universität Salzburg 18 Seen im Nationalpark Hohe Tauern. Ziel des Langzeitmonitorings unter der Leitung des Gewässerökologen Stephen A. Wickham ist die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf hochalpine aquatische Systeme. Aquatisch werden in der Ökologie jene Lebewesen bezeichnet, die ihren Lebensmittelpunkt in flüssigem Wasser, also der Aquasphäre, haben, wie Fische, Amphibien, Muscheln und Wasserpflanzen.



Während viele Bergseen vor allem in den niedrigeren Regionen wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind, bieten höher gelegene Bergseen nur wenigen Arten die Möglichkeit zu überleben, weil sie ärmer an Nährstoffen sind. Zu den hunderten natürlichen Bergseen gesellen sich einige wenige künstliche Speicherseen, die für die Produktion von elektrischem Strom von großer Bedeutung sind. Der Kölnbrein-Speicher in den Hohen Tauern ist einer der größten Speicherseen Europas.