Dokumentation
Auf der Spuren der Beatles in Obertauern
Mehr als 60 Jahre ist es her, dass die Beatles für Dreharbeiten zum Film "HELP!" in die Salzburger Skiregion Obertauern kamen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 11:30 - 12:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Seitdem ist das Schigebiet weltweit bekannt und als eines der schneereichsten der Alpen zum Winterwonderland für Touristen aus aller Welt geworden.
Bisweilen sogar zur Partymeile. Ob Obertauern aber auch sanft, entschleunigt und trotzdem inspiriernd sein kann, das wird Marlies auf den Spuren der Beatles im Schnee erkunden: In erhellenden Gesprächen mit den damaligen Skidoubles der Beatles, bei einer panoramareichen Skitour, beim Freeriden oder einer romantischen Wildfütterung.
Eine Dokumentation von Theresa Weiler