Arlberg - Wild und Weltberühmt

Almrauschblüte Langsee Moor, Blickrichtung Schönverwalltal - Kuchenjoch.

Quelle: Wega Film

An einem Gegenhang in etwa einhundert Metern Entfernung kämpften ein Adler und ein Fuchs um ein totes Murmeltier - minutenlang. So etwas hatte ich zuvor weder gesehen noch davon gehört. Auch die Jäger konnten das gar nicht glauben. Sicher ein besonderes Highlight in diesem Film." Eine immer größere Rolle spielt der Klimawandel. Der macht vor allem jenen Tieren zu schaffen, die von der Kälte abhängig sind. Denn schon ab zwölf Grad Celsius kommen die Gämsen in Hitzestress.



Der einzige Ausweg: Rauf zu den Gipfeln, wo es kühler ist. Doch dort fehlt wiederum die Vegetation, die als Nahrung dient. Auch gibt es hier nur Schotter und Geröll. Murmeltiere können in diesem Gelände keine Höhlen bauen. Also bleiben sie weiter unten am Berg unter der Erde, suchen dort Schutz vor der Hitze und schlafen länger, anstatt sich Fettreserven für den Winter anzufressen. Durchschnittlich ist die Temperatur in den Alpen seit der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts um mehr als zwei Grad Celsius gestiegen. Und sie steigt weiter.