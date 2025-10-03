An der oberfränkischen Steinach

Trotzdem kann man im Steinachtal viel Schönes und Interessantes entdecken, meint die Filmemacherin Annette Hopfenmüller, die nicht weit von dort aufgewachsen ist. Wie beispielsweise die Mühlenbäckerei, die mit exzentrischer Tortenkunst auf sich aufmerksam macht, die beiden Gasthäuser, die offenbar ein Rezept gegen das "Wirtshaussterbens" haben, und eine der letzten Kinderwagenfirmen, die von zwei jungen Leuten mit innovativen Ideen gerettet wurde. Man kann sich auch in einem Wasserschloss von den einstigen "hohen Herrschaften" erzählen lassen, mit Fliegenfischern in einen Mühlbach steigen oder zu den alten Kopfweiden spazieren, die liebevoll gepflegt werden.