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Dokumentation

An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss

Wild und ungezähmt bahnt sich der Tagliamento seinen Weg durch die Karnischen Alpen über die friulanische Tiefebene bis in die Adria.

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Natur-Doku

Natur

Seit Jahrhunderten bildet der "König der Alpenflüsse" die Lebensgrundlage für die Menschen an seinen Ufern. Inzwischen ist der Tagliamento der letzte wilde Fluss in den Alpen.

Vor etwa 200 Jahren waren noch alle großen Ströme in Europa naturbelassen. Doch im Glauben, das Hochwasser-Risiko durch Regulierung bannen zu können, wurden viele Flüsse über weite Strecken in künstliche Verläufe gezwängt. Das Beispiel des Tagliamento zeigt aber, dass ein Fluss genau dann keine Gefahr mehr darstellt, wenn er sich ausdehnen kann. Denn je natürlicher er bleibt, desto mehr Rückhaltevermögen besitzt er.

Nach einem Film von Björn Kölz und Gernot Stadler
Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl

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