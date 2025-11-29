Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Personen, die sich in einer winterlichen Berglandschaft befinden, wahrscheinlich im Wipptal in Tirol. Die Szene ist von Schnee und steilen Berggipfeln geprägt, die im Hintergrund sichtbar sind. Die erste Person trägt eine camouflagefarbene Jacke und hat einen großen Rucksack auf dem Rücken. Die zweite Person hat eine graue Jacke an und trägt in der Hand eine Waffe oder ein Jagdgerät. Beide stehen auf einem schneebedeckten Hang und scheinen die Landschaft zu erkunden. Der Himmel ist klar und blau, und die Sonne beleuchtet die Szenerie, wodurch Schatten auf dem Schnee entstehen. Im Vordergrund sind einige schneebedeckte Hügel und vereinzelte grüne Pflanzen sichtbar, die aus dem Schnee ragen. Im Hintergrund befinden sich mächtige Felsen und Gipfel der Stubaier Alpen, die für diese Region charakteristisch sind. Insgesamt vermittelt das Bild eine Atmosphäre von Abenteuer und Erkundung in der Natur.

Dokumentation

Alpine Lebenswelten: Winter im Wipptal

Von den mächtigen Gipfeln der Stubaier Berge bis hin zu den unbesiedelten Ausläufern der Zillertaler und Tuxer Alpen erstreckt sich in dieser "Land der Berge"-Neuproduktion ein Tal voller Gegensätze: Das Wipptal.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Während die Verbindung zwischen Innsbruck und dem Brenner vor allem als Transitroute bekannt ist, verbirgt sich in den Seitentälern des Wipptals ein schier unendliches Naturerlebnis.

Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft im Gebirge, vermutlich im Wipptal, wo eine Schneedecke den Boden bedeckt. Im Vordergrund ist ein Mann zu sehen, der im Schnee auf allen Vieren rutscht, während er eine große Heuballe hinter sich zieht. Er trägt einen grauen Wollpulli und eine schwarze Mütze. Auf der linken Seite des Bildes steht eine rustikale Holzhütte, die teilweise mit Schnee bedeckt ist. Im Hintergrund erheben sich steile Felswände, die mit schneebedeckten Nadelbäumen durchzogen sind. Zwei weitere Männer sind rechts im Bild zu sehen; einer trägt einen grünen Rucksack und eine lange Waffe, während der andere einen weiteren Rucksack hat. Der Himmel ist klar und blau, was auf sonniges Wetter hinweist. Insgesamt vermittelt die Szene eine ruhige, abgelegene Atmosphäre in einer winterlichen Berglandschaft.
Hubert Gogl und Kathrin Puelacher bei der Gamsjagd im Valsertal.
Quelle: ALPSOLUT MOVING PICTURES

Ein Grund, warum Familie Löffler vor gut einem Jahr die Peeralm hoch über Navis übernimmt und seither den altehrwürdigen Mauern neues Leben einhaucht. Ein Wagnis und Abenteuer zugleich, denn Tochter Anna kündigt ihren sicheren Job als Intensivschwester und tauscht ihr altes Leben gegen ein Leben auf der Alm.

Mut zeigen auch die Brüder Gander, wenn sie waghalsig mit ihren Gleitschirmen zwischen steilen Felswänden und Eis gegen Tal fliegen. Hike & Fly nennt sich diese Sportart, bei der die Elemente Skitour, Skifahren und Gleitschirmfliegen miteinander kombiniert werden.

Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft in den Tiroler Alpen, vermutlich im Wipptal. Im Zentrum steht ein pinkfarbenes Klostergebäude mit einem charakteristischen, spitzbübigen Turm, das von einer schneebedeckten Umgebung umgeben ist. Um das Kloster herum liegt eine sanft geschwungene Schneelandschaft mit Hügeln, die das Licht der Sonne reflektieren. Eine Wandergruppe aus fünf Personen bewegt sich auf einem schmalen, verschneiten Weg in Richtung des Klosters. Sie tragen Winterkleidung und -ausrüstung, einige haben Skistöcke dabei. Ein Holzgeländer verläuft parallel zum Weg, und im Hintergrund sind schneebedeckte Berge sichtbar, die die Kulisse bilden. Der Himmel ist klar mit einem sanften Licht, das über die Szene strahlt. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von Ruhe und winterlicher Idylle in den Alpen.
Marion Chwojan mit einer Winterwandergruppe auf der Maria Waldrast.
Quelle: ALPSOLUT MOVING PICTURES

Besonnenheit und Erdung hingegen verspricht ein Besuch an einem der wichtigsten Wallfahrtsorte Tirols, Maria Waldrast. Ein Kraftplatz, der bereits zur Zeit der Kelten entdeckt wurde.

Heute findet sich hier eines der höchstgelegenen Klöster Europas und überrascht nicht nur mit einer dazugehörigen Landwirtschaft, sondern wird mittlerweile als Beherbergungsbetrieb geführt. Und so finden sich im Wipptal viele Geschichten, die gleichzeitig überraschen und zeigen, wie vielschichtig und abwechslungsreich das Tal und dessen Bewohner sind.

Ein Film von Mathea Holhaus und Hannes Mair.

