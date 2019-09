Erich Pröll unter Eis im Toplitzsee

Quelle: ORF/Erich Pröll

Noch vor 400 Jahren galten die Hochgebirgsseen als Brutstätte für Drachen und Bergungeheuer. Und tatsächlich kommen jedes Frühjahr "Drachen" an diese Gewässer - wenn auch recht kleine: Bergmolche. Im strahlend blauen Paarungskleid sind sie die auffälligsten Bewohner der Bergseen. Bereits im 14. Jahrhundert wurde Ihre Ruhe und Einsamkeit erstmals gestört. Mönche zogen in die Berge, um Fische in den Seen auszusetzen. Damit wurde die Ökologie der Seen nachhaltig verändert. Die Fische fraßen nicht nur Molchlarven, sondern auch das Plankton, das den Molchen als Nahrung diente.



Heute sind die drachenartigen Molche rar geworden. Ein optimaler Lebensraum wird ihnen nur noch in ganz wenigen Seen geboten. Hier sind den "Universum"-Filmern einzigartige Unterwasseraufnahmen vom Paarungsritual der Molche bis zum Schlüpfen ihrer Jungen gelungen.