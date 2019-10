Almdorf Oberstaller Alm (Osttirol)

Quelle: ORF

Die wieder gewonnene Wertschätzung der Almen als Urlaubsort zeigt sich auch in Osttirol. So sind die Hütten der Oberstalleralm langfristig restlos ausgebucht, obwohl es dort keinen "Almanimateur" gibt, sondern nur einen Holzofen, Fließwasser und frische Milch. "Wir sind von vielem verschont geblieben", meint Josef Schett zu dieser Art von Tourismuskonzept.



Das Leben auf der Alm erscheint vielen Menschen als ein paradiesischer Zustand. Martin Riedmann hat sich diesen Traum erfüllt. Es ist sein vierter Sommer als Hirte. Mehr als zwei Monate ist er mit den 430 Rindern der Dornbirner Bauern auf den Hochalmen unterwegs. Ein Leben, bei dem trotz der vielen Arbeit und Verantwortung das Freiheitsgefühl überwiegt.



"Almsommer" ist eine Hommage an die heimischen Almen, an einen unverzichtbaren Lebensraum und an seine Bewohner.