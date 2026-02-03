Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine alpine Landschaft in Vorarlberg. Im Vordergrund steht eine braune Kuh, die auf einer grünen Wiese grast. Neben der Kuh steht ein junger Mann, der einen Stock in der Hand hält. Er trägt ein ärmelloses Oberteil und Shorts. Im Hintergrund erstrecken sich hohe, bewaldete Berge unter einem klaren blauen Himmel. Die Landschaft ist üppig und zeigt eine Mischung aus Wiese und felsigen Bergen. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Naturverbundenheit.

Dokumentation

Almgeschichten aus Vorarlberg

Vorarlbergs beeindruckende Almlandschaften und die dort arbeitenden und lebenden Menschen stehen im Mittelpunkt dieser Produktion.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.03.2026
10:00 - 10:45 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Von der gemeinschaftlich bewirtschafteten Vorsäß Vorderhopfreben im Bregenzerwald über die malerische Batzen Alpe am Körbersee bis hin zur Sporaalpe in Tschagguns, die für ihren besonderen Sauerkäse bekannt ist - jede Alm hat ihre eigene Geschichte und Charakteristik.

Das Bild zeigt eine ländliche Szene in den Alpen, wahrscheinlich in Vorarlberg. Im Vordergrund geht ein Mann in einem pinkfarbenen T-Shirt mit grauen Hosen und Gummistiefeln, der eine Gruppe von Kühen führt. Die Kühe haben eine schwarz-weiße Färbung und bewegen sich gemächlich in Richtung der Stallungen. Im Hintergrund sind mehrere traditionelle, holzern angelegte Gebäude zu sehen, deren Dächer mit Schindeln gedeckt sind. Die Landschaft umfasst sanfte Hügel und markante Berggipfel, die im Hintergrund sichtbar sind und durch viel Grün geprägt werden. Die Szene vermittelt eine ruhige ländliche Atmosphäre, die das Leben auf der Alm widerspiegelt, mit Blick auf die Natur und das ländliche Leben. Im Bild sind außerdem eine weitere Person auf der linken Seite und eine dritte im Hintergrund zu sehen, die sich in der Nähe eines der Gebäude aufhält.
Sterisalm.
Quelle: splash productions gmbh

Die Dokumentation beleuchtet das Leben der Älpler, den mühevollen Alltag der Sennereien und die enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur. Auch die Alpe Erles Finne in Egg, die von einer Familie mit eigenem Vieh bewirtschaftet wird, zeigt, wie Almbewirtschaftung heute noch mit Herz und Hingabe betrieben wird.

In Vorarlberg werden über 500 Alpen bewirtschaftet, auf denen jährlich rund 40.000 Tiere den Sommer verbringen. Die Alpwirtschaft ist ein essenzieller Bestandteil der regionalen Landwirtschaft und trägt maßgeblich zur Pflege und Erhaltung der alpinen Kulturlandschaft bei. Diese Produktion ist eine Hommage an die Schönheit und Ursprünglichkeit der Alpen und bietet faszinierende Einblicke in eine Welt, die von Generationen geprägt wurde.

Ein Film von Holger Bruckschweiger.

