Almgeschichten aus Tirol

Franz Neuner, Rendl Alm, St. Anton am Arlberg

Quelle: splash productions GmbH

Franz Neuner, der auf der Rendl-Alm in den Kitzbüheler Alpen lebt, schildert die Auswirkungen des Klimawandels: weniger Schnee und unvorhersehbare Witterung. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Alm für ihn ein Ort der Freiheit und Verbundenheit mit der Natur. Auch Almbauer Elmar Monz spricht auf der Tumpenalm im vorderen Ötztal über die Herausforderungen des zunehmenden Tourismus, während Almhirtin Lisa Marx auf der Karalm die gemeinschaftliche Seite des Almlebens, fernab vom Handynetz, hervorhebt.



Die Produktion führt dabei nicht nur auf die Neuhögen-Molterfeld Alm, die Rendl Alm, die Tumpenalm und die Karalm, sondern besucht auch weitere Almen in Tirol, die jeweils ihre eigenen, einzigartigen Geschichten bieten. Jede davon ist ein Appell, die Almen als schützenswertes Kulturgut zu bewahren, damit auch künftige Generationen das Leben in den Bergen erleben können - im Einklang mit der Natur und den Tieren.