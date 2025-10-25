Dokumentation
Almgeschichten aus Tirol
Ein Porträt sechs sehr unterschiedlicher Almen in Tirol und ein Einblick in das Leben ihrer - zumeist jahreszeitbedingt vorübergehenden - Bewohner.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 25.10.2025
- 10:45 - 11:30 Uhr
So erzählt etwa Gabi Brunner von ihrem Leben - sie führt auf der Neuhögen-Molterfeld-Alm in der Kelchsau seit 15 Jahren mit viel Hingabe eine Yak-Zucht, deren Tiere ursprünglich aus Zentralasien stammen und sich aufgrund ihrer robusten Natur gut an das harte Leben in den Tiroler Alpen angepasst sind.
Franz Neuner, der auf der Rendl-Alm in den Kitzbüheler Alpen lebt, schildert die Auswirkungen des Klimawandels: weniger Schnee und unvorhersehbare Witterung. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Alm für ihn ein Ort der Freiheit und Verbundenheit mit der Natur. Auch Almbauer Elmar Monz spricht auf der Tumpenalm im vorderen Ötztal über die Herausforderungen des zunehmenden Tourismus, während Almhirtin Lisa Marx auf der Karalm die gemeinschaftliche Seite des Almlebens, fernab vom Handynetz, hervorhebt.
Die Produktion führt dabei nicht nur auf die Neuhögen-Molterfeld Alm, die Rendl Alm, die Tumpenalm und die Karalm, sondern besucht auch weitere Almen in Tirol, die jeweils ihre eigenen, einzigartigen Geschichten bieten. Jede davon ist ein Appell, die Almen als schützenswertes Kulturgut zu bewahren, damit auch künftige Generationen das Leben in den Bergen erleben können - im Einklang mit der Natur und den Tieren.