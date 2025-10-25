Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Almgeschichten aus Tirol
Das Bild zeigt eine Ziege in close-up. Die Ziege hat ein braunes Fell mit einer dunkleren Gesichtsmaske und ist auf einem Hintergrund aus grauen Felsen zu sehen. Ihre Ohren sind groß und aufrecht, und an einem Ohr ist ein gelbes Ohrmarken-Tätowierungsschild befestigt. Die Gesichtszüge der Ziege sind deutlich erkennbar, einschließlich ihrer Zähne, die sichtbar sind, da sie leicht den Mund geöffnet hält. Die Umgebung scheint natürlich zu sein, was möglicherweise auf eine Alm oder eine ländliche Region in Tirol hindeutet. Es sind keine Menschen oder weitere Tiere im Bild sichtbar.

Dokumentation

Almgeschichten aus Tirol

Ein Porträt sechs sehr unterschiedlicher Almen in Tirol und ein Einblick in das Leben ihrer - zumeist jahreszeitbedingt vorübergehenden - Bewohner.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

So erzählt etwa Gabi Brunner von ihrem Leben - sie führt auf der Neuhögen-Molterfeld-Alm in der Kelchsau seit 15 Jahren mit viel Hingabe eine Yak-Zucht, deren Tiere ursprünglich aus Zentralasien stammen und sich aufgrund ihrer robusten Natur gut an das harte Leben in den Tiroler Alpen angepasst sind.

Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Alm in den Kitzbüheler Alpen steht. Er trägt eine blaue Jacke und kurze, hellgrüne Hosen. In seiner linken Hand hält er einen Stock und lächelt in die Kamera. Um ihn herum grasen mehrere Kühe, die teilweise im Hintergrund zu sehen sind. Die Landschaft ist grün mit sanften Hügeln und steinigen Bereichen, die im oberen Bereich leicht abschüssig sind. Im Hintergrund sind einzelne Felsen und die bewaldete Berglandschaft zu erkennen. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ruhige und naturnahe Atmosphäre.
Franz Neuner, Rendl Alm, St. Anton am Arlberg
Quelle: splash productions GmbH

Franz Neuner, der auf der Rendl-Alm in den Kitzbüheler Alpen lebt, schildert die Auswirkungen des Klimawandels: weniger Schnee und unvorhersehbare Witterung. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Alm für ihn ein Ort der Freiheit und Verbundenheit mit der Natur. Auch Almbauer Elmar Monz spricht auf der Tumpenalm im vorderen Ötztal über die Herausforderungen des zunehmenden Tourismus, während Almhirtin Lisa Marx auf der Karalm die gemeinschaftliche Seite des Almlebens, fernab vom Handynetz, hervorhebt.

Die Produktion führt dabei nicht nur auf die Neuhögen-Molterfeld Alm, die Rendl Alm, die Tumpenalm und die Karalm, sondern besucht auch weitere Almen in Tirol, die jeweils ihre eigenen, einzigartigen Geschichten bieten. Jede davon ist ein Appell, die Almen als schützenswertes Kulturgut zu bewahren, damit auch künftige Generationen das Leben in den Bergen erleben können - im Einklang mit der Natur und den Tieren.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.