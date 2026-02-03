Hauptnavigation

Das Bild zeigt die Litzlhofalm, eine Alm in einer hügeligen, alpine Landschaft. Die Alm ist ein modern gestaltetes Gebäude mit einem grauen Dach und einer Holzfront. Vor der Alm sind mehrere Autos geparkt. Um das Gebäude herum erstreckt sich eine grüne Wiese, durchzogen von sanften Hügeln. Im Vordergrund stehen Bäume, die im Herbstlaub in Gelb- und Orangetönen leuchten, während im Hintergrund dichte, dunkle Nadelwälder sichtbar sind. Die Almlandschaft wird von sanften Hügeln und bewaldeten Berghängen umgeben, auf denen die herbstlichen Farbtöne besonders zur Geltung kommen. Die Atmosphäre wirkt ruhig und idyllisch, typisch für ländliche Gebiete in den Alpen.

Dokumentation

Almgeschichten aus Kärnten

Fünf besondere Almen in den Kärntner Bergen, die das kulturelle und landwirtschaftliche Erbe der Region widerspiegeln, stehen im Mittelpunkt dieser Produktion.

Datum:
14.03.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Die Litzlhofalm (Bild oben) der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof dient als lebendiges Klassenzimmer mit praxisnaher Ausbildung.

Das Bild zeigt eine alpine Weidelandschaft mit sanften, grünen Hügeln im Hintergrund. Im Vordergrund steht ein Mann mit einem freundlichen Lächeln. Er trägt eine Weste, ein kariertes Hemd und Hosen, die praktisch für die Arbeit auf der Alm sind. In seiner rechten Hand hält er einen Wanderstock. Um ihn herum grasen mehrere Rinder, die überwiegend braun und weiß sind. Im Hintergrund sind auch einige andere Kühe sichtbar. Der Boden ist mit grünem Gras und einigen Steinen bedeckt, was für die typische Almlandschaft charakteristisch ist. Die Atmosphäre ist friedlich und ländlich, was die Verbindung zur Landwirtschaft und zum traditionellen Leben auf der Alm vermittelt.
Almgemeinschaft Stappitz Rabisch, Josef Gfrerer.
Quelle: splash productions gmbh

Neben Rindern, Pferden und Ziegen prägen vor allem Lamas das Bild der Alm. Im malerischen Lavanttal befindet sich die Lamminger Halt, eine Niederalm die sich ausschließlich auf die Rinderhaltung konzentriert. Bereits seit über 100 Jahren befindet sich die Bischofalm im Familienbesitz.

Hier wird der traditionelle Gailtaler Almkäses hergestellt. Im Nationalpark Hohe Tauern setzt die Stappitz-Rabitsch Alm auf Mutterkuhhaltung und sanften Tourismus. Abschließend verbindet die Leppner Alm im oberen Drautal mit gelenkter Ziegenbeweidung traditionelle mit moderner Landwirtschaft.

Ein Film von Holger Bruckschweiger.

