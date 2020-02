Almendro - Baum des Lebens

Costa Rica ist ein Bindeglied zwischen Nord- und Südamerika auf einer schmalen Landbrücke, die den Pazifischen Ozean von der Karibischen See trennt. Hier werden Welten vereint, durchmischt und neu entworfen. Das Ergebnis: Costa Rica steht auf der Liste der an Biodiversität reichsten Länder ganz oben. Seine Landschaften sind ein Hort genetischer Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt.