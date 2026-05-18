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Ein kleiner Gartenteich umgeben von Bäumen

Dokumentation

Natur im Garten (6/10) - Wohlfühloase im Wienerwald

Präsentiert wird ein Garten am Rande des Wienerwaldes. Karl widmet sich der Pfingstrose, Uschi dem duftenden Flieder. Auf der Garten Tulln ist das Thema Gestaltung und ökologische Bedeutung von Fugenvegetation.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.06.2026
15:00 - 15:25 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Eine Wohlfühloase auf kleinstem Raum – das ist der Garten von Elke Tonner-Kempter und Rudolf Kempter in Brunn am Gebirge in Niederösterreich. Mit alten Materialien und persönlichen Erinnerungsstücken gestaltet, bietet er klare Beete, gemütliche Sitzplätze und eine bewusst ausgewählte Pflanzenvielfalt. Obstbäume, Gemüse in Mischkultur, Kräuter und Frühblüher prägen die 120 m² große Fläche. Ein kleiner Schwimmteich sowie Insekten- und Vogelquartiere schaffen zusätzlichen Lebensraum.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger zeigt Wissenswertes rund um die Pfingstrose. Die traditionsreiche Bauerngartenpflanze liebt sonnige Plätze und nährstoffreiche, gut aufgelockerte Böden. Entscheidend ist die richtige Pflanztiefe: zu tief gesetzte Stöcke blühen schlecht.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Flieder und zeigt, wie Fliederöl und ein duftendes Duschgel entstehen – vom Trocknen und Ausziehen der Blüten über die Zubereitung bis zur fertigen Mischung.

Pflanze der Woche

Der Flieder, ursprünglich aus dem Balkan, gilt seit Jahrhunderten als treuer Gartenbewohner. Er wächst sonnig, verträgt verschiedene Bodentypen und zeigt eine große Farbenvielfalt.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln dreht sich alles um Fugenvegetation. Begrünte Fugen schaffen zusätzliche Pflanzflächen, bieten Lebensraum für Kleinstlebewesen und ermöglichen das Versickern von Regenwasser.

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