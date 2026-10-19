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Das Bild zeigt den Garten der Villa Carlotta am Comer See. Im Vordergrund sind Hecken und ein runder Brunnen mit Pflanzen und Figuren zu sehen. Im Hintergrund erstreckt sich der See.

Dokumentation

Natur im Garten (10/10) - Villengärten am Comer See

Karl Ploberger präsentiert prachtvolle Villengärten am Comer See und zeigt Gehölze mit außergewöhnlicher Rinde für die Winterzeit. Uschi Zezelitsch widmet sich dem Sanddorn.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
15:00 - 15:35 Uhr

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Natur im Garten Sendetypical 2400x1350 16zu9

Natur im Garten

Am Comer See reihen sich prachtvolle Villen und kunstvoll gestaltete Gartenanlagen aneinander. Auf der Halbinsel Lavedo thront die Villa Balbianello, deren eindrucksvolle Kulisse bereits als Drehort für einen James-Bond- und Star-Wars-Film diente. Wenige Bootsminuten entfernt liegt die Villa Carlotta (Bild oben) mit ihrem zum See ausgerichteten Barockgarten und einer eindrucksvollen Kamelien-Sammlung. Auch Bellagio, die "Perle des Comer Sees", beeindruckt mit stilvoller Gartenkunst. Die Villa Melzi d’Eril besticht durch eine großzügige Parkanlage mit exotischen Gehölzen wie mexikanischen Kiefern und chilenischen Honigpalmen.

Garteln und mehr

Karl Ploberger stellt Gehölze vor, die im Winter mit auffälliger Rinde besondere Akzente setzen: Zimtahorn, Schlangenhaut-Ahorn, Himalaya-Birke, Kupfer-Birke, Mahagoni-Kirsche, Hartriegel und Flügel-Spindelstrauch.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch entdeckt den Sanddorn mit seinen leuchtend orangen Früchten. Neben seinen besonderen Inhaltsstoffen und der Verwendung in der Naturkosmetik verarbeitet sie die „Zitrone des Nordens“ zu süßen „Wintersonnen-Riegeln“ mit Haferflocken, Nüssen und Sanddornmus.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen wie empfindliche Pflanzen sicher durch den Winter kommen. Thema sind der Schutz von Topfpflanzen, Hochstammrosen, jungen Obstbäumen sowie frostempfindlichen Gartenpflanzen mit Laub, Vlies, Stroh und Verbissschutz.

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