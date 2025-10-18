Dokumentation
Natur im Garten (3/10) - Vielfältiger Naturgarten
Karl Ploberger präsentiert einen Garten voller Vielfalt in Niederösterreich, widmet sich den schönsten Herbstpflanzen und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch taucht in die Welt der Kapuzinerkresse ein.
- 18.10.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Einen vielfältigen, wilden Naturgarten hat Dominic Urban im niederösterreichischen Katzelsdorf angelegt. Die Pflanzen dürfen sich ihre Plätze hier selbst aussuchen. Ein Teich bietet Lebensraum für viele Tiere und der Rasen ist zugunsten vieler Blühpflanzen gewichen.
Garten und mehr - Tipps vom Biogärtner
Ein goldener Herbst unter dem Motto: grau raus - Farbe rein. Karl Ploberger stellt seine ganz persönliche Hitparade der schönsten Herbstpflanzen vor.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ihre herbstlich-bunten "Esperanza-Rollen" auf Basis der Kapuzinerkresse.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln braucht ein Sitzplatz unter der Pergola in der "Natur sucht Garten"-Anlage Beschattung. Die Gärtnerinnen haben sich für Kletterpflanzen entschieden.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie setze ich Blumenzwiebeln richtig und wie tief kommen sie in die Erde?