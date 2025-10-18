Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur im Garten
  4. Natur im Garten (3/10) - Vielfältiger Naturgarten
Naturgarten mit Sitzplatz auf einer kleinen Stein-Terrasse am Teich, üppige Bepflanzung aus Blumen, Kräutern und Sträuchern, Wasserfontänen im Vordergrund

Dokumentation

Natur im Garten (3/10) - Vielfältiger Naturgarten

Karl Ploberger präsentiert einen Garten voller Vielfalt in Niederösterreich, widmet sich den schönsten Herbstpflanzen und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch taucht in die Welt der Kapuzinerkresse ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.10.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Einen vielfältigen, wilden Naturgarten hat Dominic Urban im niederösterreichischen Katzelsdorf angelegt. Die Pflanzen dürfen sich ihre Plätze hier selbst aussuchen. Ein Teich bietet Lebensraum für viele Tiere und der Rasen ist zugunsten vieler Blühpflanzen gewichen.

Garten und mehr - Tipps vom Biogärtner

Ein goldener Herbst unter dem Motto: grau raus - Farbe rein. Karl Ploberger stellt seine ganz persönliche Hitparade der schönsten Herbstpflanzen vor.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ihre herbstlich-bunten "Esperanza-Rollen" auf Basis der Kapuzinerkresse.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln braucht ein Sitzplatz unter der Pergola in der "Natur sucht Garten"-Anlage Beschattung. Die Gärtnerinnen haben sich für Kletterpflanzen entschieden.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie setze ich Blumenzwiebeln richtig und wie tief kommen sie in die Erde?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.