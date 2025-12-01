Hauptnavigation

  4. Natur im Garten (10/10) - Traumgarten in Niederösterreich
Das Bild zeigt einen asiatisch inspirierten Garten in Niederösterreich. Im Vordergrund sind große, grüne Blätter zu sehen, die einen Teil des Bildes einnehmen. Der Hintergrund zeigt eine steinige Terrasse mit einem halbkreisförmigen, dunklen Holzgebäude, das große Fenster hat und einen Balkon oder eine Veranda mit Holzgeländer aufweist. Auf der Terrasse wachsen verschiedene Pflanzen, darunter Sträucher und kleine Bäume. Im Hintergrund sieht man weitere Gebäude mit roten Ziegeldächern und einige dekorative Elemente, die dem Garten eine einladende Atmosphäre verleihen. Die Gestaltung des Gartens betont Nachhaltigkeit, erkennbar an den steinernen Mauern, die die verschiedenen Pflanzenbereiche abgrenzen und den Unterschlupf für Tiere bieten. Der gesamte Bereich vermittelt ein harmonisches und naturverbundenes Ambiente.

Dokumentation

Natur im Garten (10/10) - Traumgarten in Niederösterreich

Karl Ploberger präsentiert einen Traumgarten in Niederösterreich, stellt beliebte Orchideen für das Zimmer vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch geht es diesmal um das Moos.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.12.2025
15:05 - 15:30 Uhr

karl ploberger

Natur im Garten

Ein asiatisch angehauchtes Gartenparadies hat Bernd Hochwarter im niederösterreichischen Lichtenegg geschaffen. Ein Pavillon mit einem atemberaubenden Ausblick, ein großes Glashaus und ein Schwimmteich bereichern den Garten. Außerdem legt Bern Hochwarter viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regenwasser wird gesammelt und viele Steinmauern bieten Unterschlupf und verbessern das Mikroklima.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Orchideen gehören seit einigen Jahren zu den meistverkauften Zimmerpflanzen. Am beliebtesten ist die sogenannte Schmetterlingsorchidee "Phalaeonopsis". Es gibt aber noch viele andere attraktive Orchideen fürs Zimmer.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch stellt eine Hautsalbe aus Moos her.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln pflanzen ökologisch wertvolle und klimafitte Bäume.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Benötigt Porree einen Winterschutz und wie lange kann er geerntet werden?

