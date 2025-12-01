Dokumentation
Natur im Garten (10/10) - Traumgarten in Niederösterreich
Karl Ploberger präsentiert einen Traumgarten in Niederösterreich, stellt beliebte Orchideen für das Zimmer vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch geht es diesmal um das Moos.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Ein asiatisch angehauchtes Gartenparadies hat Bernd Hochwarter im niederösterreichischen Lichtenegg geschaffen. Ein Pavillon mit einem atemberaubenden Ausblick, ein großes Glashaus und ein Schwimmteich bereichern den Garten. Außerdem legt Bern Hochwarter viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regenwasser wird gesammelt und viele Steinmauern bieten Unterschlupf und verbessern das Mikroklima.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Orchideen gehören seit einigen Jahren zu den meistverkauften Zimmerpflanzen. Am beliebtesten ist die sogenannte Schmetterlingsorchidee "Phalaeonopsis". Es gibt aber noch viele andere attraktive Orchideen fürs Zimmer.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch stellt eine Hautsalbe aus Moos her.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln pflanzen ökologisch wertvolle und klimafitte Bäume.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Benötigt Porree einen Winterschutz und wie lange kann er geerntet werden?