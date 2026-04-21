Dokumentation
Natur im Garten (3/10) - Tiroler Garten
Karl Ploberger präsentiert einen Tiroler Gastgarten, praxisnahe Erdäpfeltipps und Kräuterhexe Uschi widmet sich dem aromatischen Lauch. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln gestalten natürliche Frühlingsdekorationen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Christine und Josef Riedmann öffnen ihren Garten am Fuße der Hohen Salve im Brixental. Ein Teich mit Moorpflanzen, ein Alpinum und das begrünte Dach des Gartenhauses machen diesen Garten besonders.
Garteln und mehr
Karl Ploberger widmet sich den Erdäpfeln – vom Anbau im Topf über Sortenwahl, Pflege und Ernte bis zur Frage, wie Kraut- und Braunfäule wirksam vorgebeugt werden kann. Neben grundlegenden Kulturmaßnahmen steht eine Auswahl bewährter Pflanzenstärkungsmittel aus dem Bioanbau im Mittelpunkt.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch widmet sich dem Lauch, einer alten Kulturpflanze mit langer Tradition. Sie erzählt von Sorten, Herkunft und gesunden Inhaltsstoffen und zeigt, wie vielseitig Lauch in der Küche eingesetzt werden kann. Als Rezeptidee entstehen „schwimmende Lauchrosen“ aus Filo- oder Yufkateig, gefüllt mit Lauch und vielem mehr.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln gestalten natürliche Frühlingsdekorationen: einen aus Ruten geflochtenen Kranz, verziert mit Moos, Flechten und Blühpflanzen, sowie eine mit Naturmaterialien bestückte Rindenschale. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Materialien aus dem eigenen Garten.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was kann man gegen Kraut- und Braunfäule machen?