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Das Bild zeigt eine Gartenlandschaft mit einem bunten Blumenbeet. Im Vordergrund sind gelbe Blüten mit langen Stielen, die sich sanft der Sonne zuneigen. Diese Blumen sind von üppigem, grünem Laub umgeben. Daneben sind große, graue Steine und Kies, die eine natürliche Struktur im Garten schaffen. Im Hintergrund sind weitere Pflanzen sichtbar, darunter pinkfarbene Blumen und hohe Gräser, die dem Bild Tiefe verleihen. Die Gesamtatmosphäre wirkt freundlich und einladend, mit einer Vielzahl von Farben und Texturen, die den Garten lebendig erscheinen lassen. Es ist ein sonniger Tag, was die Farben der Blumen intensiv erscheinen lässt.

Dokumentation

Natur im Garten (3/10) - Tiroler Garten

Karl Ploberger präsentiert einen Tiroler Gastgarten, praxisnahe Erdäpfeltipps und Kräuterhexe Uschi widmet sich dem aromatischen Lauch. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln gestalten natürliche Frühlingsdekorationen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.05.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Christine und Josef Riedmann öffnen ihren Garten am Fuße der Hohen Salve im Brixental. Ein Teich mit Moorpflanzen, ein Alpinum und das begrünte Dach des Gartenhauses machen diesen Garten besonders.

Garteln und mehr

Karl Ploberger widmet sich den Erdäpfeln – vom Anbau im Topf über Sortenwahl, Pflege und Ernte bis zur Frage, wie Kraut- und Braunfäule wirksam vorgebeugt werden kann. Neben grundlegenden Kulturmaßnahmen steht eine Auswahl bewährter Pflanzenstärkungsmittel aus dem Bioanbau im Mittelpunkt.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch widmet sich dem Lauch, einer alten Kulturpflanze mit langer Tradition. Sie erzählt von Sorten, Herkunft und gesunden Inhaltsstoffen und zeigt, wie vielseitig Lauch in der Küche eingesetzt werden kann. Als Rezeptidee entstehen „schwimmende Lauchrosen“ aus Filo- oder Yufkateig, gefüllt mit Lauch und vielem mehr.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln gestalten natürliche Frühlingsdekorationen: einen aus Ruten geflochtenen Kranz, verziert mit Moos, Flechten und Blühpflanzen, sowie eine mit Naturmaterialien bestückte Rindenschale. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Materialien aus dem eigenen Garten.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was kann man gegen Kraut- und Braunfäule machen?

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