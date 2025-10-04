Hauptnavigation

Zentrales Thema in diesem Garten ist das Element Wasser und oberstes Gebot im Garten ist ökologisches Gärtnern.

Dokumentation

Natur im Garten (1/10) - Terrassengarten in Kärnten

Karl Ploberger präsentiert einen kreativen Garten in Kärnten, widmet sich den Wildsträuchern und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein glückliches Rezept aus der Chili.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Einen attraktiven Terrassengarten haben sich Isabella Konrad und ihr Mann Günther in Kärnten in Spittal an der Drau geschaffen. Ihre Vision: verträumte Plätze zu schaffen, wo sich Mensch und Tier wohlfühlen. Zentrales Thema ist das Element Wasser und oberstes Gebot im Garten ist ökologisches Gärtnern.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger stellt seine persönliche Hitparade der Wildsträucher vor.

Uschi blüht auf

Die Rezepte von Kräuterhexe Uschi Zezelitsch sollen glücklich machen. Deshalb kombiniert sie diesmal gleich zwei Glücklichmacher: Schärfe und Süße. Speziell eingelegte Chilis, die als Topping Gegrilltes, Wraps oder Burger auf das nächste Level heben.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln entsteht in der „Natur sucht Garten“-Anlage eine neue Regenwasser-Sammelstelle.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Kann ich jetzt zur Nuss-Erntezeit noch irgendetwas gegen die Walnussfruchtfliege tun?

