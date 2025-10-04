Dokumentation
Natur im Garten (1/10) - Terrassengarten in Kärnten
Karl Ploberger präsentiert einen kreativen Garten in Kärnten, widmet sich den Wildsträuchern und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein glückliches Rezept aus der Chili.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Einen attraktiven Terrassengarten haben sich Isabella Konrad und ihr Mann Günther in Kärnten in Spittal an der Drau geschaffen. Ihre Vision: verträumte Plätze zu schaffen, wo sich Mensch und Tier wohlfühlen. Zentrales Thema ist das Element Wasser und oberstes Gebot im Garten ist ökologisches Gärtnern.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger stellt seine persönliche Hitparade der Wildsträucher vor.
Uschi blüht auf
Die Rezepte von Kräuterhexe Uschi Zezelitsch sollen glücklich machen. Deshalb kombiniert sie diesmal gleich zwei Glücklichmacher: Schärfe und Süße. Speziell eingelegte Chilis, die als Topping Gegrilltes, Wraps oder Burger auf das nächste Level heben.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln entsteht in der „Natur sucht Garten“-Anlage eine neue Regenwasser-Sammelstelle.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Kann ich jetzt zur Nuss-Erntezeit noch irgendetwas gegen die Walnussfruchtfliege tun?