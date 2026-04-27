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Das Bild zeigt einen weitläufigen, naturbelassenen Garten. Im Vordergrund sind verschiedene Blumen zu sehen, darunter gelbe und weiße Narzissen sowie erneut blühende Tulpen in Farben wie rot, pink und gelb. Die Pflanzen stehen eingepflanzt in grünem Gras, das von Holzschnipseln umgeben ist, die den Boden bedecken. Im Hintergrund sieht man einen dicken Baumstamm, der rechts im Bild aus dem Boden ragt. Darüber wächst ein dichter, grüner Busch. Die gesamte Szene vermittelt einen Eindruck von Vielfalt und Lebendigkeit in der Pflanzenwelt, umgeben von einer ruhigen und harmonischen Umgebung. Der Himmel ist bewölkt, was das Licht weich und gleichmäßig erscheinen lässt.

Dokumentation

Natur in Garten (4/10) - Steirischer Naturgarten

Karl Ploberger präsentiert einen steirischen Naturgarten, gibt praktische Tipps rund um Hortensien und Moorbeeterde und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Zitterpappel, auch bekannt als Espe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.05.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Der weitläufige, naturbelassene Garten von Hannes Sailer in Greinbach liegt auf 900 Metern Höhe. Auf 8000 Quadratmetern verbindet der Landwirt eine intuitive Gestaltung mit ökologischer Kreislaufwirtschaft, in der tierische Düngemittel direkt eingesetzt werden. Vielfalt prägt das Bild: Stauden, Gehölze und seltene Tierrassen formen einen ruhigen, lebendigen Lebensraum.

Garteln und mehr - Tipps vom Biogärtner

Im Zentrum steht torffreie Moorbeeterde, deren moderne Substrate mit Rindenhumus und Kompost arbeiten und einen niedrigen pH-Wert sichern - ideal für Hortensien, Rhododendren und Heidelbeeren. Rund um den bald bevorstehenden Muttertag rücken beliebte Sorten wie Bauernhortensien in den Fokus. Die Gartenfrage der Woche Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Chlorose - warum kommt die immer wieder?

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch porträtiert die Espe, deren silbergraue, herzförmige Blätter für das typische "Zittern" sorgen. Junge Blätter werden von ihr zu einem aromatischen "Espen-Sauerkraut" fermentiert.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln geben einen fundierten Überblick über organische und mineralische Mulchstoffe: von Grasschnitt und Laub über Stroh und Häckselgut bis zu Hanfschäben oder Kies.

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