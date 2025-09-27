Hauptnavigation

  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur im Garten
  4. Natur im Garten (10/10) - Sommerliche Gartenparty
Gartenparty im Grünen mit Karl Ploberger, Uschi Zezelitsch und den Gärtnerinnen der Garten Tulln.

Dokumentation

Natur im Garten (10/10) - Sommerliche Gartenparty

"Natur im Garten" feiert ein Jubiläum – die bereits 400. Sendung. Karl Ploberger und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch treffen sich zu diesem Anlass zu einer sommerlichen Gartenparty und präsentieren die schönsten Gartengeschichten aus der Vergangenheit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.09.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Mit dabei sind auch die Gärtnerinnen der Garten Tulln Susanne Leeb, Tanja Hrovat und Christine Gall.

Festlich gedeckter Tisch mit Blumen, Gebäck und bunten Laternen in einem Garten.
Sommerliche Gartenparty zum Jubiläum von „Natur im Garten“.
Quelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Seit dem Sendestart 2006 steht das Gartenmagazin für ökologisches Gärtnern.

Quer durch alle Bundesländer besucht "Natur im Garten" Woche für Woche interessante Menschen, die mit großer Liebe und Leidenschaft ihre grünen Paradiese gestalten und pflegen.

