Dokumentation
Natur im Garten (10/10) - Sommerliche Gartenparty
"Natur im Garten" feiert ein Jubiläum – die bereits 400. Sendung. Karl Ploberger und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch treffen sich zu diesem Anlass zu einer sommerlichen Gartenparty und präsentieren die schönsten Gartengeschichten aus der Vergangenheit.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Mit dabei sind auch die Gärtnerinnen der Garten Tulln Susanne Leeb, Tanja Hrovat und Christine Gall.
Seit dem Sendestart 2006 steht das Gartenmagazin für ökologisches Gärtnern.
Quer durch alle Bundesländer besucht "Natur im Garten" Woche für Woche interessante Menschen, die mit großer Liebe und Leidenschaft ihre grünen Paradiese gestalten und pflegen.