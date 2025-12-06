Dokumentation
Natur im Garten (9/10) - Schau- und Nutzgarten in Irland
Karl Ploberger präsentiert einen außergewöhnlichen Schau- und Nutzgarten in Irland, verschiedene Christrosen-Sorten und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um die Engelwurz.
- 06.12.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
In Irlands Hauptstadt Dublin liegen die Airfield Estate Gärten. Ein lebendiges Stück Geschichte, das gleichzeitig zeigt, wie nachhaltig Garteln heute sein kann. Diese Verbindung von Landwirtschaft und Gartenkunst macht den Ort einzigartig.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Die weiß blühenden Christrosen sind seit einigen Jahren absolut im Trend. Karl Ploberger stellt die schönsten Sorten vor.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch kreierte einen alkoholfreien Aperitif aus der Engelwurz.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln legen einen Komposthaufen an, ein wichtiger Garant für gesundes Bodenleben.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie bringe ich meine Amaryllis zum Blühen?