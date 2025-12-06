Hauptnavigation

Ein Gartengelände vor blauem Himmel

Dokumentation

Natur im Garten (9/10) - Schau- und Nutzgarten in Irland

Karl Ploberger präsentiert einen außergewöhnlichen Schau- und Nutzgarten in Irland, verschiedene Christrosen-Sorten und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um die Engelwurz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
15:05 - 15:30 Uhr

karl ploberger

Natur im Garten

In Irlands Hauptstadt Dublin liegen die Airfield Estate Gärten. Ein lebendiges Stück Geschichte, das gleichzeitig zeigt, wie nachhaltig Garteln heute sein kann. Diese Verbindung von Landwirtschaft und Gartenkunst macht den Ort einzigartig.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Die weiß blühenden Christrosen sind seit einigen Jahren absolut im Trend. Karl Ploberger stellt die schönsten Sorten vor.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch kreierte einen alkoholfreien Aperitif aus der Engelwurz.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln legen einen Komposthaufen an, ein wichtiger Garant für gesundes Bodenleben.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie bringe ich meine Amaryllis zum Blühen?

