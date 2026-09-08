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Der Garten zeigt eine Vielzahl von Pflanzen, darunter lila und rosa Lupinen, umgeben von grünen Sträuchern und Grasflächen. Geschwungene Wege führen durch den botanischen Bereich.

Dokumentation

Natur im Garten (4/10) - Romantisch-verspielter Naturgarten

Diesmal geht es nach Straß im Attergau in Oberösterreich. Karl Ploberger zeigt, wie jetzt Wintergemüse auf Balkon und Terrasse angebaut werden kann, Uschi Zezelitsch widmet sich der Wilden Möhre.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.10.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

Petra und Dominik Steinbichler haben auf rund 850 m² einen romantisch-verspielten Naturgarten in Oberösterreich geschaffen. Geschwungene Graswege verbinden unterschiedliche Gartenzimmer mit Schwimmteich, Rosenpavillon, Orangerie und Waldgarten. Naturnahe Pflanzungen mit Rosen und Stauden bieten zudem Lebensraum für zahlreiche Insekten.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger präsentiert Wintergemüse für Balkon und Hochbeet – von Feldsalat und Spinat bis zu Asia-Salaten und Pak Choi.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch stellt die Wilde Möhre vor – die ursprüngliche Verwandte der Gartenkarotte. Sie spricht über Erkennungsmerkmale und die Verwendung der Samen als aromatische Gewürzmischung.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen, wie Glasflächen im Garten vogelsicher gestaltet werden können und welche Schutzmaßnahmen gegen Vogelanprall helfen.

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