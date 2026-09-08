Dokumentation
Natur im Garten (4/10) - Romantisch-verspielter Naturgarten
Diesmal geht es nach Straß im Attergau in Oberösterreich. Karl Ploberger zeigt, wie jetzt Wintergemüse auf Balkon und Terrasse angebaut werden kann, Uschi Zezelitsch widmet sich der Wilden Möhre.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.10.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
Petra und Dominik Steinbichler haben auf rund 850 m² einen romantisch-verspielten Naturgarten in Oberösterreich geschaffen. Geschwungene Graswege verbinden unterschiedliche Gartenzimmer mit Schwimmteich, Rosenpavillon, Orangerie und Waldgarten. Naturnahe Pflanzungen mit Rosen und Stauden bieten zudem Lebensraum für zahlreiche Insekten.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger präsentiert Wintergemüse für Balkon und Hochbeet – von Feldsalat und Spinat bis zu Asia-Salaten und Pak Choi.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch stellt die Wilde Möhre vor – die ursprüngliche Verwandte der Gartenkarotte. Sie spricht über Erkennungsmerkmale und die Verwendung der Samen als aromatische Gewürzmischung.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen, wie Glasflächen im Garten vogelsicher gestaltet werden können und welche Schutzmaßnahmen gegen Vogelanprall helfen.