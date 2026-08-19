Dokumentation
Natur im Garten (2/10) - Nibelungenplatz Tulln
Karl Ploberger besucht diesmal den neugestalteten Nibelungenplatz in Tulln an der Donau, außerdem widmet er sich farbenfrohen Blattschmuckpflanzen, Uschi Zezelitsch stellt die Aroniabeere vor.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Der Nibelungenplatz in Tulln wurde von einer versiegelten Fläche zu einem klimaresilienten Stadtraum umgestaltet. Staudenbeete, Gräser, klimafitte Bäume und rund 70.000 Zwiebelpflanzen schaffen gemeinsam mit dem Schwammstadt-Prinzip einen nachhaltigen Begegnungsort mitten in der Stadt.
Garteln und mehr - Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger zeigt, wie Blattschmuckpflanzen mit unterschiedlichen Farben und Strukturen über viele Monate für Wirkung im Garten sorgen. Außerdem erklärt er, warum viele Pflanzen im September nochmals einen Wachstumsschub bekommen.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch widmet sich der Aroniabeere, die für ihren hohen Gehalt an Antioxidantien bekannt ist. Aus den herb-fruchtigen Beeren bereitet sie einen ungebackenen "Superwoman-Kuchen" zu.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen, wie Blumenwiesen entstehen und gepflegt werden. Thema sind standortgerechte Saatgutmischungen, Mahd, Artenvielfalt und der Wert naturnaher Wiesen für Insekten und andere Wildtiere.