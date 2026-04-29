Dokumentation
Natur im Garten (5/10) - Naturnaher Selbstversorgergarten
Karl Ploberger präsentiert einen naturnahen Selbstversorgergarten und widmet sich Rosen im Topf und der Wirkung organischer Langzeitdünger. Kräuterhexe Uschi feiert das Hornveilchen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.05.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
Der naturnahe Selbstversorgergarten von Karin und Walter Hopferwieser in Neuberg im Burgenland entstand aus einer einst steilen Wiese, die durch Terrassierung und Trockensteinmauern in ein vielseitiges Paradies verwandelt wurde. Auf 14.000 m² finden sich ein großer Schwimmteich, Hochbeete und viele botanische Raritäten.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger zeigt sieben praktische Tipps für Rosen im Kübel: vom großen, gut drainierten Topf über lockere Rosenerde bis zu einer ausgewogenen Versorgung mit organischen Langzeitdüngern. Vorgestellt werden robuste und insektenfreundliche Sorten sowie Bodendeckerrosen.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Hornveilchen – farbintensiv, vermehrungsfreudig und kulinarisch vielseitig. Sie zeigt Blütenessig, kandierte Blüten, Blütenzucker, dekorative Eiswürfel und zaubert zum Abschluss "Mona Viola", einen mit zahlreichen Blüten verfeinerten Frischkäse.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln geht es um Stärkung und Schutz von Rosen. Schachtelhalm, Algenmittel und Komposttee kommen wöchentlich zum Einsatz, ergänzt durch organische Düngung mit Hornspänen und Hornmehl. Sorgfältige Bodenpflege und vorbeugende Maßnahmen sorgen für gesunde und robuste Rosen.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was bedeutet organischer Langzeitdünger?