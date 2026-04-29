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  4. Natur im Garten (5/10) - Naturnaher Selbstversorgergarten
Das Bild zeigt einen naturnahen Selbstversorgergarten in Neuberg im Burgenland. Der Garten ist durch Terrassierung und Trockensteinmauern in ein vielseitiges Terrain gegliedert. In der Mitte des Bildes erstreckt sich eine grüne Wiese, die mit gelben Löwenzahnblüten und weißen Gänseblümchen bedeckt ist. Rund um die Wiese stehen mehrere Steinmauern, die als Beete für verschiedene Pflanzen gestaltet sind. Im Vordergrund wachsen grüne Kräuter oder Sträucher in einem der Hochbeete. In der rechten oberen Ecke ist eine kunstvolle Skulptur einer sitzenden Figur zu sehen, die unter einem Strauch platziert ist. Durch das Bild ziehen sich Bäume mit frischem Laub, und es ist eine entspannte, harmonische Atmosphäre zu spüren. Im Hintergrund sind Teile eines Gebäudes mit weißen Wänden und blauen Fenstern sichtbar, das Teil des Gartens ist. Es herrscht eine ruhige und naturnahe Stimmung, die die Vielfalt des Gartens repräsentiert.

Dokumentation

Natur im Garten (5/10) - Naturnaher Selbstversorgergarten

Karl Ploberger präsentiert einen naturnahen Selbstversorgergarten und widmet sich Rosen im Topf und der Wirkung organischer Langzeitdünger. Kräuterhexe Uschi feiert das Hornveilchen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.05.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Der naturnahe Selbstversorgergarten von Karin und Walter Hopferwieser in Neuberg im Burgenland entstand aus einer einst steilen Wiese, die durch Terrassierung und Trockensteinmauern in ein vielseitiges Paradies verwandelt wurde. Auf 14.000 m² finden sich ein großer Schwimmteich, Hochbeete und viele botanische Raritäten.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger zeigt sieben praktische Tipps für Rosen im Kübel: vom großen, gut drainierten Topf über lockere Rosenerde bis zu einer ausgewogenen Versorgung mit organischen Langzeitdüngern. Vorgestellt werden robuste und insektenfreundliche Sorten sowie Bodendeckerrosen.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Hornveilchen – farbintensiv, vermehrungsfreudig und kulinarisch vielseitig. Sie zeigt Blütenessig, kandierte Blüten, Blütenzucker, dekorative Eiswürfel und zaubert zum Abschluss "Mona Viola", einen mit zahlreichen Blüten verfeinerten Frischkäse.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln geht es um Stärkung und Schutz von Rosen. Schachtelhalm, Algenmittel und Komposttee kommen wöchentlich zum Einsatz, ergänzt durch organische Düngung mit Hornspänen und Hornmehl. Sorgfältige Bodenpflege und vorbeugende Maßnahmen sorgen für gesunde und robuste Rosen.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was bedeutet organischer Langzeitdünger?

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