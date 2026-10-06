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Das Bild zeigt einen Gartenbereich mit üppigem Grün, Pflanzen und einem Wasserfall, der aus einem Wandstück mit einer dekorativen Maske fließt. Umgeben ist der Bereich von verschiedenen Blättern und Sträuchern.

Dokumentation

Natur im Garten (7/10) - Märchenhafter Garten in Niederösterreich

Karl Ploberger präsentiert einen märchenhaften Garten in Niederösterreich und zeigt, warum Weiden zu den wertvollsten Gehölzen für Insekten zählen. Kräuterhexe Uschi widmet sich dem Kreuzkümmel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.11.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

Thomas Rupprecht hat seinen 240 Quadratmeter großen Garten in Pitten seit 2009 Schritt für Schritt in einen abwechslungsreichen Märchengarten verwandelt. Inspiriert von englischen Gärten entstanden auf kleinem Raum Teich, Bachlauf, Natursteinmauern und versteckte Sitzplätze – viele davon aus Recyclingmaterialien gefertigt.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger erklärt, welche Weidenarten sich für kleine Gärten, Kübel oder Teichränder eignen. Außerdem zeigt er, warum Weiden für Bienen und andere Insekten besonders wertvoll sind und worauf bei Pflanzung und Pflege geachtet werden sollte.

Uschi blüht auf

Bei Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Kreuzkümmel. Sie erklärt die Unterschiede zum gewöhnlichen Kümmel, spricht über Aroma und Heilwirkung und bereitet würzige Käsepops mit selbstgemachtem Frischkäse und Kreuzkümmel zu.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln dreht sich alles um Pilze im Garten. Die Gärtnerinnen erklären die Bedeutung von Mykorrhiza und Trichoderma und zeigen, wie Holzstämme mit Pilzsporen beimpft werden können.

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